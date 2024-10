Meteo Sicilia: tornano le schiarite, salgono le temperature

In queste prime ore del mattino si registrano 17° a Palermo e Trapani, 15° a Caltanissetta e Ragusa, 14° a Enna, meno fredde Catania con 19°, Agrigento, Messina e Siracusa con 18. Le previsioni per oggi in Sicilia sono caratterizzate dal cielo parzialmente nuvoloso con schiarite anche ampie in mattinata sul settore occidentale della regione, mentre nubi a tratti compatte sono previste su Catanese con possibili piogge, nubi sparse sul settore ionico della provincia di Messina, meglio sul versante tirrenico.

Nel pomeriggio le schiarite più ampie sono previste sul Ragusano, siracusano e Cost Nissena, mentre altrove si prevede nuvolosità variabile con addensamenti a tratti compatti in prossimità dei rilievi, tempo migliore sugli arcipelaghi delle isole minori. Temperature in lieve aumento con valori massimi non lontani dai 25°. 20 dei voli orientali, a tratti moderati di scirocco sul canale di Sicilia che risulterà ancora mosso, poco mossi i restanti mari.