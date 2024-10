Marsala: morto Giovanni Lombardo, una vita per la scuola e la cultura

Una grande perdita per la Città di Marsala: è deceduto improvvisamente Giovanni Lombardo, già professore e preside che ha svolto la professione negli ultimi anni della sua carriera, a Trapani. Aveva 84 anni. Una vita dedicata alla letteratura, sostenendo la cultura locale e non, era grande attivista della Chiesa Valdese di Marsala e Trapani. Le ultime esperienze lo hanno visto presentare il libro di poesie dell’amica Pina Teresi Giacalone, l’ultimo incontro a Il mare colore dei libri nel luglio scorso. Si Laureò in Lettere presso l’Università di Palermo ed ha alternato il lavoro a scuola e quello di sindacalista. Tra i suoi scritti, “Il cammino del cuore e Il Giardino di Marianna“. E’ deceduto mentre si trovava a Modena da un familiare.