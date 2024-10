Eventi in Provincia: Lilibeo apre le porte, premi alle eccellenze mazaresi. Ad Alcamo ‘Intrecci Narrativi’

Una serie di eventi in Provincia di Trapani questa settimana. Venerdì 25 ottobre a partire dalle ore 18,30 nello spazio socioculturale “Lauraurbana” a Mazara del Vallo (via Antonino Castiglione n.66) andrà in scena l’evento “NovantunoZeroVentisei – Paladini del Mazzaro”. L’evento è organizzato dall’Associazione Strade del Vino e dei Sapori Val di Mazara e patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo. Importanti personalità rappresentative del territorio consegneranno sei premi ad altrettante realtà imprenditoriali di eccellenza scelte da una apposita giuria di esperti. Appuntamento pertanto dopo il tramonto con i moderni “paladini della Val di Mazara”.

Il Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala ha avviato un nuovo progetto di gestione di cinque siti demaniali così il Complesso di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini, l’Ipogeo di Crispia Salvia, la Necropoli ellenistico-romana di via del Fante e l’Insula Romana di via delle Ninfe saranno finalmente visitabili con continuità. L’iniziativa è stata resa possibile con la formula del Partenariato Speciale Pubblico-Privato, grazie alla quale la direttrice, Anna Occhipinti, ha attivato una collaborazione con la cooperativa archeologica ArcheOfficina. Il progetto verrà presentato venerdì 25 ottobre alle ore 11. Sempre a Marsala, questa volta al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”, Sergio Vespertino al andrà in scena il 26 ottobre con “Pirandello. Questo, codesto e quello”. L’evento è organizzato dalla Oddo Management, di Katia e Giuseppe Oddo. Per Info e Biglietti si può chiamare al 3885662176, o scrivere un messaggio whatsapp al 342/0330264, o all’indirizzo mail biglietteriaoddo@libero.it.

Tiziano Scarpa

Giovedì 24 ottobre, alle ore 17.30, nella sala Conferenze “Maria Luisa Famà” del Parco Archeologico verrà presentato il libro “Gli anni d’oro della dinastia Florio”, scritto da Serena Lo Pilato e Silvia Maira, edito da Bonfirraro, con la prefazione di Salvatore Requirez. Introdurrà i lavori la direttrice del Parco, Anna Occhipinti e modererà l’incontro la giornalista Jana Cardinale. Si tratta di un lavoro che offre un’approfondita esplorazione della straordinaria epopea della famiglia Florio, una delle dinastie più influenti e carismatiche della Sicilia. Il libro ripercorre le tappe salienti della storia dei Florio, svelando aneddoti inediti e dettagli affascinanti della loro ascesa e del loro dominio nel panorama economico e sociale siciliano. Entra nel vivo la settimana del Sicil.AI, il primo Festival dedicato all’Intelligenza Artificiale in Sicilia, che si terrà a Marsala il 25 e 26 ottobre. Organizzato da Tp24 e Rmc 101, il festival si propone di esplorare le applicazioni dell’IA nei settori più disparati. L’iniziativa si terrà nelle scuole marsalesi e sabato al Complesso Monumentale di San Pietro a partire dalle 9.30. Penultimo appuntamento della Rassegna “Intrecci Narrativi” – Libri, Musica e Degustazioni, venerdì 25 ottobre ad Alcamo, al Collegio dei Gesuiti. Alle ore 18.30 Tiziano Scarpa presenterà il suo libro dal titolo “La verità è la biro” (Einaudi Editore).