Il più giovane notaio siciliano è iscritto al Consiglio dei distretti Trapani-Marsala

Un giovane palermitano di 29 anni, Gabriele Giacoletti, è diventato il terzo notaio più giovane in Italia e il più giovane in attività in Sicilia. Accompagnato dal nonno Alfredo D’Amato e dal consigliere Pasquale Terrani, ha avuto l’occasione di incontrare il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “L’incontro – ha dichiarato il consigliere Terrani – è stato un momento per esprimere le nostre congratulazioni a Giacoletti, il cui percorso rappresenta un modello di successo per i giovani della città“.

Giacoletti, che si è iscritto ad ottobre al Consiglio notarile dei distretti di Trapani e Marsala, ha già avviato il suo studio professionale ad Alcamo. Laureato con lode in Giurisprudenza a soli 23 anni, ha ottenuto una borsa di studio dalla fondazione Falcone per un progetto di ricerca dal titolo “L’uso distorto di trust e leasing da parte della criminalità organizzata: strategie di prevenzione e contrasto”. Nel 2021, a soli 26 anni, ha superato l’esame scritto del concorso notarile, mentre a giugno 2023 ha completato la prova orale. Questo traguardo, ottenuto in tempi record, ha per Giacoletti un significato particolare. È dedicato al fratello Luca, un promettente nuotatore tragicamente scomparso all’età di 20 anni, il 25 agosto 2018, durante un’immersione nel mare dell’Addaura.