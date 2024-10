Mensa scolastica, a Mazara si riprende dal 4 novembre. Confermate tariffe e gratuità

A Mazara del Vallo riprenderà regolarmente da lunedì 4 novembre l’erogazione del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole di competenza comunale aventi diritto in base all’orario scolastico prolungato. Saranno oltre mille, 1.166 per l’esattezza, i pasti che quotidianamente verranno erogati agli studenti. Già effettuate le comunicazioni agli Istituti scolastici e inoltre sono anche stati consegnati i blocchetti dei buoni pasto. Fino alla fine del 2024, il servizio verrà erogato dall’impresa Bitti di Castelvetrano, che si era aggiudicata la gara d’appalto relativa all’anno scolastico 2023/24, in attesa della definizione della nuova gara d’appalto. Alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie, il servizio riprenderà regolarmente fino al termine dell’anno scolastico con il soggetto affidatario della gara in itinere.

Il sindaco Salvatore Quinci ha confermato le tariffe relative al servizio Refezione Scolastica già in vigore dallo scorso mese di febbraio (determinazione sindacale n.12 del 13 febbraio scorso) anche per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, con determinazione sindacale n. 150/2024. Il costo pagato dal Comune per ogni singolo pasto è di € 4,84 oltre IVA al 4%, a seguito del ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria sull’importo a base d’asta di € 5,77 a pasto e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Le quote percentuali di compartecipazione variano invece in base alle fasce ISEE: gratuita fino a 10mila euro, mentre da 10.000,01 a 15mila euro la quota contributiva a carico dell’utenza è pari al 25% del costo del pasto; i nuclei familiari con ISEE da 15.000,01 a 20mila euro contribuiranno alla quota con il 41% del costo del pasto, mentre quelle con ISEE superiore a € 20.000, 01 dovranno contribuire con il 63% del costo del singolo pasto.