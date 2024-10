Crisi agricola, i Guardiani del Territorio presentano quattro emendamenti

I Guardiani del Territorio non si arrendono e continuano la loro battaglia a fianco dei produttori locali. Nel corso della conferenza stampa tenutasi nei locali del Circolo Lilybeo di Marsala, il presidente Davide Piccione ha ricordato che i 25 milioni di euro per la peronospera (su due annualità) inseriti lo scorso anno nel Collegato alla Finanziaria regionale non sono stati ancora erogati e, verosimilmente, sono stati destinati ad altri comparti o ad altre iniziative. “Erano risorse minime, ma comunque importanti se erogate con tempestività”, ha affermato Piccione, sottolineando che rispetto allo scorso anno la situazione è ulteriormente peggiorata, in quanto la siccità ha portato a una vendemmia particolarmente “magra”, con una riduzione del prodotto di circa il 60%.

Alla luce di ciò, i Guardiani del Territorio hanno deciso di elaborare nuove proposte a sostegno del settore, considerato che la Regione può contare su un tesoretto di 270 milioni (che potrebbero ulteriormente lievitare) legato al ddl 809. In particolare, sono stati predisposti quattro emendamenti (due aggiuntivi e due modificativi) a tale strumento legislativo, illustrati in conferenza stampa da Antonio Parrinello. “Un intervento che nasce anche dal fatto che attualmente il ddl 809 destina zero euro al mondo agricolo”, sottolinea l’ex deputato regionale. Gli emendamenti modificativi mirano al ripristino dei ristori per la peronospera 2023 e 2024 non erogati, mentre quelli aggiuntivi riguardano, più specificamente, il mondo della cooperazione: uno prevede la ricapitalizzazione delle cantine sociali siciliane attraverso contributi a fondo perduto in regime de minimis destinati ai soci che sottoscrivono l’aumento di capitale; l’altro prevede il pagamento del 100% degli interessi sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti.

Nel corso della conferenza stampa, I Guardiani del Territorio hanno altresì sottolineato di aver invitato tutti i deputati regionali del territorio (oltre che le amministrazioni comunali di Marsala e Petrosino), senza però ricevere alcuna risposta. “Sulla vicenda della viticoltura in provincia di Trapani potremmo scrivere libri”, conclude Parrinello, rammaricandosi per la mancanza di prese di posizione di Coldiretti, Cia e altre sigle sindacali del comparto di fronte alla mancata erogazione dei fondi per la peronospera. “Hanno fatto carta straccia della Gazzetta Ufficiale. Ma la verità è che sta finendo l’economia di questa città e nessuno se ne preoccupa”.