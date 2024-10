Prime piogge sulla Marsala-Salemi, torna l’allarme per la viabilità

Le prime piogge di quest’autunno hanno riproposto il problema degli allagamenti lungo la statale che collega Marsala a Salemi. Come ben sanno coloro che la attraversano, la SS188 è un’arteria viaria che soffre particolarmente le precipitazioni, soprattutto in alcuni tratti. Gli automobilisti e i conducenti di mezzi agricoli si ritrovano spesso a fare i conti con il mancato deflusso dell’acqua piovana e con i conseguenti allagamenti che rendono complicata e in qualche caso pericolosa la circolazione veicolare.

L’acqua che si riversa sull’asfalto, infatti, dovrebbe defluire verso le cunette e i terreni circostanti, ma sui due lati della carreggiata si concentrano grandi quantità di terra e fango, che finiscono per diventare una barriera pressochè impenetrabile. Ciò avviene soprattutto in prossimità dell’incrocio con la strada che va verso contrada Ciavolo, molto transitata dagli agricoltori per raggiungere i propri terreni. Alcuni giorni fa, uno di loro racconta che il proprio trattore è stato sommerso da una grande quantità di acqua che ha danneggiato irrimediabilmente il motore. Ma, in generale, sono stati tanti i cittadini del territorio che hanno segnalato la situazione, senza che l’ente gestore della SS188 abbia fin qui posto rimedio.