Grande dolore anche ad Alcamo per la tragica scomparsa di Federico Asta, conosciuto come il “pasticcere dei vip”, che ha sempre lavorato a Bologna nell’azienda di famiglia. Di recente gestiva il suo negozio personale. Molti familiari e amici risiedono nella città natia, dove Federico si recava spesso, anche per trascorrere le vacanze ad Alcamo Marina. Aveva 34 anni, era sposato e padre di due figlie. Suo padre, Salvatore, è noto per la sua passione per le automobili. Salvatore ha partecipato a diverse gare automobilistiche, sia in salita che in circuito, e insieme a Federico aveva presenziato ad Alcamo quando si è disputata una gara sulla strada provinciale per Gibellina, in sostituzione della Monte Bonifato. Lunedì sera è avvenuto il tragico incidente stradale che ha tolto la vita a Federico Asta. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 in viale Salvemini, a Borgo Panigale, vicino Bologna.

Il “pasticcere dei vip” si trovava in sella alla sua moto Yamaha quando si è scontrato con un Suv Honda all’incrocio con via La Malfa. Federico è stato sbalzato dalla moto, cadendo violentemente sull’asfalto. Purtroppo, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani.