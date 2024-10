La Fontana del Vino di Marsala verso il restauro della vasca

Era in stato di degrado da troppo tempo. Adesso, secondo quanto afferma il Comune di Marsala, la Soprintendenza di Trapani ha concesso l’autorizzazione al restauro della vasca della Fontana del Vino di Piazza F. Pizzo. Realizzata da Salvatore Fiume, con l’intento di celebrare la vitivinicoltura simbolo del territorio, la fontana non è funzionante a causa di guasti agli impianti e presenta sulla superficie evidenti segni di incuria. Secondo l’Amministrazione l’opera rientra “… nel programma 2024 di riqualificazione urbana, avviata già con l’area pedonale in via Cammareri Scurti, e che riguarda anche le piazze San Francesco, Marconi e Sant’Antonino” come afferma il sindaco Massimo Grillo.

L’investimento complessivo in piazza Francesco Pizzo ex Inam, è di 145 mila euro – allora proposto dall’onorevole Stefano Pellegrino e poi concretizzatosi in sede di approvazione della Finanziaria regionale – con risorse destinate a valorizzare un’opera del patrimonio artistico marsalese.