Filippo Mangiapane è il nuovo presidente dell’ordine dei medici della provincia di Trapani

Succede al collega Vito Barraco, presidente uscente.

Dopo tre giorni di regolare apertura del seggio, l’ordine dei medici della provincia di Trapani ha eletto tutti i nominativi della lista denominata “Per l’Ordine” che vede nel medico Filippo Mangiapane Presidente designato. Lo stesso, una volta ratificate le formalità di rito, presiederà l’ordine della provincia di Trapani a partire da gennaio 2025.

“Desidero ringraziare tutti i colleghi che hanno dedicato una parte del loro tempo all’istituzione – ha detto il neo eletto -. Ringrazio la maggioranza assoluta dei colleghi ha apprezzato il nostro progetto di rinnovamento orientato al rispetto dei principi etici e deontologici che sono alla base degli ideali di chi partecipa alla vita di un ordine professionale. Terremo in adeguata considerazione anche le motivazioni di chi ha fatto in queste elezioni una scelta diversa, una logica riflessione per chi ha il dovere di rappresentare tutta una categoria”.

