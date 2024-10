Si è insediata la Commissione per la riorganizzazione della rete ospedaliera trapanese

Nei giorni scorsi si è insediata la Commissione aziendale per la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale nella provincia di Trapani, istituita dal direttore generale dell’ASP Trapani, Ferdinando Croce, così come era stato annunciato. Questa Commissione, guidata dal direttore sanitario Gaetano Migliazzo e coordinata dal responsabile del Dipartimento emergenza urgenza Giuseppe Parrino, ha il compito di elaborare una proposta per la Rete ospedaliera aziendale da sottoporre agli enti istituzionali. “L’organismo dovrà identificare le esigenze sanitarie del territorio – spiega Croce – e proporre tutte le misure organizzative più efficaci per ridurre la migrazione sanitaria e rendere la nostra Azienda più competitiva a livello regionale”.