A Petrosino nasce l’associazione “I Picciotti di via Cafiso”

Nasce una nuova associazione a Petrosino, denominata “I Picciotti di via Cafiso”. Fondata da 25 componenti, uomini e donne, intende promuovere eventi culturali, spettacoli e tornei sportivi. Durante l’assemblea costitutiva, Michele Galfano è stato eletto all’unanimità alla carica di presidente. Il direttivo si completa con Luigi Licari come vicepresidente, Giovanna Marino segretaria, Mario Pulizzi tesoriere e Luisa Campo consigliere. “Ci presentiamo alla cittadinanza, pronti a lavorare insieme per portare allegria e spensieratezza nella comunità”, dichiarano in una nota i Picciotti di via Cafiso.

Il gruppo si impegna a organizzare attività che coinvolgano tutti, favorendo la socializzazione e il benessere tra i cittadini.