Trapani fa ‘manita’ al Cerignola sul campo del Provinciale

Il Trapani torna alla vittoria e batte 5-1 l’Audace Cerignola nella 10ª giornata di Campionato di serie C girone C. Il Trapani è partito con grande determinazione, creando subito un’opportunità pericolosa al 2′ con un tiro di Lescano, deviato in angolo dal portiere Saracco. Solo cinque minuti dopo, al 7’, i granata passano in vantaggio grazie a un preciso colpo di testa di Luigi Silvestri su calcio d’angolo, segnando la sua terza rete stagionale. Al 17’, un contropiede fulmineo orchestrato da Fall porta al raddoppio, con Bifulco che trasforma l’azione su assist di Karic. Al 23’, un momento di preoccupazione per il Trapani: il portiere Seculin viene colpito da un avversario durante un’uscita, ma riesce a riprendersi. Il Cerignola prova a reagire al 28′ con una punizione di Paolucci da 25 metri, che sfiora il palo. Tuttavia, al 38’, Bifulco crea un’altra azione pericolosa che si conclude con il terzo gol, segnato da Fall dopo una respinta del portiere. Fall va vicino al 4-0 poco prima dell’intervallo, ma il primo tempo termina comunque con un chiaro vantaggio di 3-0 per il Trapani.

Nella ripresa, il Cerignola effettua tre sostituzioni nel tentativo di ribaltare il risultato. Al 49’, Bifulco serve Lescano, che anticipa il difensore e segna il quarto gol per i granata. Lescano sfiora il quinto gol al 53’, mantenendo alta la pressione sugli avversari. Nonostante i tentativi del Cerignola di rispondere, con una punizione di Sainz-Maza al 77’ che vale il gol della bandiera, la partita è saldamente nelle mani del Trapani. All’89’, Martina batte una punizione che trova la testa di Celiento, che sigla il definitivo 5-1. La vittoria consente alla squadra di Aronica di salire temporaneamente al terzo posto in classifica, consolidando una prestazione dominante.

Il tabellino di gara:

Trapani (4-3-1-2): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti; Karic (79’ Martina), Crimi (69’ Kanoute), Carriero; Bifulco (60’ Marino); Lescano (79’ Gelli), Fall (60’ Udoh). All.: Aronica

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Visentin (63’ Parigini), Gonnelli, Martinelli; Coccia, Paolucci (46’ Bianchini), Tascone (46’ Sain Maza), Capomaggio, Russo (63’ Tendardini); Zak (46’ Faggioli), Salvemini. All.: Raffaele.

Marcatori: 7’ Silvestri, 15’ Bifulco, 37’ Fall; 47’ Lescano, 76’ Sainz Maza, 90’ Celiento