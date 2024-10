In vacanza in Sicilia, le esplode la sigaretta elettronica in bocca

Una giovane di 20 anni è rimasta gravemente ferita alla bocca a seguito dell'esplosione della sua sigaretta elettronica mentre la stava utilizzando. La ragazza, protagonista del drammatico episodio, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale a Palermo da un'ambulanza del 118. La vittima, in vacanza in città, si trovava seduta con il fidanzato nella frequentata Piazza Olivella al momento dell'incidente. A dare l'allarme sono stati i gestori di un ristorante nelle vicinanze. Secondo le prime ipotesi, l'esplosione potrebbe essere stata provocata da un malfunzionamento della batteria dovuto a un cortocircuito.