Rimpatriata della Terza C della Scuola Media Mazzini di Marsala: un tuffo nel Passato

Dopo 37 anni, gli ex alunni della Terza C della Scuola Media Mazzini di Marsala si riuniscono per un evento speciale: una rimpatriata che ha risvegliato ricordi indimenticabili.

Un’occasione unica per rivivere insieme i momenti trascorsi, ricordando le avventure, i pomeriggi passati a studiare insieme, le gite scolastiche che hanno segnato la gioventù. Ogni volto ha avuto una storia da raccontare e la nostalgia che ha accompagnato un pranzo domenicale è servita a rinfrescare legami che, seppur sbiaditi dal tempo, non si sono mai del tutto persi.