Il PSI convoca il partito per parlare delle prossime elezioni a Marsala

Si parla già di prossime elezioni, che dovrebbero tenersi il prossimo anno, probabilmente ad ottobre 2025 ma ancora è tutto da vedere. Però qualcosa inizia a muoversi all’interno dei partiti e delle coalizioni. Lo sa il Partito Socialista di Marsala che martedì 29 ottobre alle ore 18.30, presso la sede di corso Gramsci, 24, terrà un incontro alla presenza del segretario regionale e vice segretario nazionale Nino Oddo per parlare con iscritti e simpatizzanti di concretizzare un’alternativa per il governo e il rilancio della Città in vista delle prossime elezioni amministrative. Per il PSI cittadino è importante “… fornire il loro propositivo contributo alla causa del PSI di Marsala nel supremo interesse della nostra città oggi, visibilmente, così tanto depressa e mortificata” scrivono nel comunicato stampa i socialisti. Da qui sarà interessante capire che scenari ‘locali’ si apriranno.