Marsala, Bilardello: “Al Palasport lavori in corso, i gestori sapevano dei rischi infiltrazioni”. Si va verso la chiusura

L’assessore Ignazio Bilardello ha espresso rammarico per la sospensione della partita under 16 di pallamano tra Marsala e Troina, avvenuta sabato scorso, a causa dell’impraticabilità del campo dovuta alle infiltrazioni d’acqua provocate da forti piogge. Secondo Bilardello, il problema “era già noto ai gestori del Palazzetto, poiché i lavori sulla copertura non erano ancora stati completati”. Sempre Bilardello ha ammesso che, con i lavori in corso, sarebbe stato più saggio chiudere temporaneamente l’impianto per evitare inconvenienti, ma ha anche evidenziato che le squadre stesse hanno insistito per mantenere aperto lo spazio sia per gli incontri ufficiali sia per gli allenamenti. Questo, presumibilmente, perché l’assenza di piogge significative negli ultimi mesi aveva reso l’infiltrazione un rischio percepito come basso.

In realtà però bisognerebbe chiedersi un’altra cosa: chiudendo il Palazzetto, dove avrebbero potuto allenarsi e giocare le squadre di Pallavolo, Calcio a 5 e Pallamano? Considerato che al Palabellina la situazione infiltrazione è la stessa del Palasport e gli altri impianti, come Paolini o il campo Umile o Strasatti, sono campi all’aperto non adeguati per queste società. Avrebbero potuto chiedere ospitalità ai comuni vicini, in cui però giocano altre squadre. Ad esempio il Palasport di Petrosino serve al Giovinetto di Pallamano che è in serie B.

Ora, ulteriori verifiche tecniche dovranno determinare i tempi di completamento dei lavori al Palasport San Carlo. Se questi dovessero prolungarsi, si renderà necessaria la chiusura temporanea del Palazzetto dello Sport, che ha già ottenuto un finanziamento regionale di 130 mila euro per ulteriori interventi di manutenzione. Nel frattempo, si prevede anche un incontro tecnico per discutere i lavori presso il PalaBellina, dove si dovrà valutare se sospendere temporaneamente le attività durante i lavori, in accordo con i gestori. Con due impianti chiusi, lo sport marsalese è in serio allarme.