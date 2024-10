La più longeva trapanese è Pasqua Vultaggio, spegne le 107 candeline. VIDEO

Pasqua Vultaggio sposata Di Pasquale è una delle più anziane dell’isola e d’Italia. Ha 107 anni, è nata infatti nel centro storico di Trapani il 19 ottobre 1917 da Vincenzo, navigante, e Anna Gianguzzi è seconda di 3 sorelle e un fratello ed ha frequentato la scuola fino alla quarta elementare. A 25 anni ha sposato Alberto, giardiniere, e con lui ha imparato il mestiere di fioraia gestendo un negozio di fiori in via Palermo per 40 anni mentre il marito coltivava i fiori. Di carattere mite, allegro, gentile, sempre sorridente, parsimoniosa ma generosa con i vicini più bisognosi, ha avuto una figlia e un figlio. Negli anni sessanta i genitori convinti dalla forte volontà della figlia di studiare all’università, hanno acconsentito a farle studiare lingue a Roma, dove Pasqua ha accompagnato la figlia, uscendo per la prima volta dalla Sicilia. Morto il marito e chiuso il negozio, Pasqua ha vissuto con il figlio celibe alternando periodi a Roma dalla figlia. Da 7 anni vive nella casa di riposo “Maria Santissima Immacolata”. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Tranchida le ha reso omaggio portando i saluti della CIttà.

