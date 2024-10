Marsala 1912 sconfitto sul campo neutrale di Mazara, al Municipale iniziati i lavori al manto erboso

Un’altra amara sconfitta per il Marsala Calcio che sul campo neutro del ‘Nino Vaccara’ di Mazara – visti i lavori di rifacimento del manto erboso del Nino Lombardo Angotta così come aveva affermato l’assessore allo sport Ignazio Bilardello – esce sconfitto dal match contro il San Giorgio Piana per 1 a 0. La società di Sardone adesso dovrà seriamente rimettere in discussione la squadra che ha costruito quest’anno, visto alla 6ª giornata di Campionato il Marsala 1912 ha rimediato solo una vittoria e un pareggio piazzandosi a 4 punti nella parte bassa della classifica. A segno per gli ospiti, al 20′ del primo tempo, Chinnici su tiro centrale nel corso di un’azione da calcio d’angolo.

Si registra così la terza sconfitta consecutiva per il Marsala 1912 che subisce la settima rete in campionato sugli sviluppi di una palla inattiva; fase di gioco che sicuramente sarà oggetto di lavoro nei prossimi giorni per la compagine marsalese che sembra non riesca ad uscire da questa strada buia ed a cui occorre il sapiente lavoro di Mister Totò Brucculeri che conosce molto bene questa categoria e possiede il carattere giusto per motivare una pronta ripresa dei suoi ragazzi.