Pallone autografato dal Trapani Shark venduto all’asta per beneficenza nel giro di 2 ore

Il pallone autografato dai giocatori della Trapani Shark è stato venduto all’asta di beneficenza organizzata dalla Lega Basket Serie A (LBA). La vendita, avvenuta sul sito Subito.it, ha visto protagonista un pallone Molten firmato da tutti i componenti del roster 2024-2025 della squadra. In sole due ore la sfera è stata acquistato, dimostrando un grande interesse da parte degli appassionati.

Tra le firme presenti sul pallone si trovano quelle di giocatori come Jd Notae, Chris Horton, Justin Robinson, Riccardo Rossato, Amar Alibegovic, Langston Galloway, John Petrucelli, Akwasi Yeboah, Marco Mollura, Tibor Pleiss, Stefano Gentile e Rei Pullazi. Il pallone è stato consegnato alla LBA, che ha gestito l’intera operazione. Questa iniziativa fa parte delle numerose attività benefiche organizzate dalla Lega durante la stagione sportiva, con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause sociali. In questa occasione, i 250 euro ricavati dalla vendita saranno devoluti alla Fondazione Laureus Sport for Good Italia ETS. La fondazione, attiva da quasi vent’anni, si occupa di offrire a bambini e ragazzi svantaggiati l’opportunità di praticare sport, promuovendo inclusione, crescita personale e benessere.

All’inizio di ottobre, un’altra asta benefica aveva visto protagonista la maglia autografata del capitano Marco Mollura, venduta per 200 euro. Sul profilo della LBA è possibile continuare a partecipare ad altre aste benefiche, acquistando cimeli sportivi legati al Campionato di Serie A, sempre a favore di progetti di solidarietà.