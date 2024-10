Basket: grande vittoria di Trapani Shark a Varese

La Trapani Shark conquista una vittoria importante sul difficile campo di Varese, imponendosi con il punteggio di 100-109 alla quarta giornata di Campionato di serie A di basket. La partita, caratterizzata da ritmi elevati e continui cambi di vantaggio, ha visto Varese partire fortissimo, costringendo Trapani a rincorrere fin dai primi minuti. Anche nel secondo quarto, i padroni di casa hanno mantenuto un leggero vantaggio, chiudendo la prima metà di gara sul 57-52. Al rientro dagli spogliatoi, Trapani ha iniziato a rosicchiare lo svantaggio, completando la rimonta e chiudendo il terzo quarto in vantaggio. Nell’ultima frazione, la partita è stata al cardiopalma: Varese, grazie a un Brown da 31 punti, ha tentato più volte di recuperare, ma Trapani è riuscita a mantenere la lucidità, trovando le forze per riprendersi il controllo e portare a casa i 2 punti.

Tra i protagonisti della vittoria spiccano le prestazioni di Robinson, Horton e Petrucelli, autori di giocate decisive nel momento più caldo del match. Coach Repesa ha schierato un quintetto iniziale con Robinson, Petrucelli, Rossato, Alibegovic e Horton, mentre Varese ha risposto con Librizzi, Gray, Akobundu-Ehiogu, Brown e Hands.

Il primo quarto ha visto Varese partire meglio, grazie a un Brown in grande spolvero, ma Trapani ha tenuto botta e, nonostante il punteggio sfavorevole, è rimasta in partita grazie a canestri di Horton e Robinson. Il secondo quarto ha confermato la superiorità di Varese, che ha raggiunto un massimo vantaggio di 16 punti, ma Trapani ha reagito, chiudendo il gap prima della pausa. Nella ripresa, Trapani ha aumentato il ritmo, mettendo a segno triple decisive con Yeboah e Pleiss, e completando il sorpasso a fine terzo quarto. Gli ultimi minuti sono stati una vera battaglia, con scambi rapidi di canestri da entrambe le parti, ma alla fine è stata Trapani a prevalere, con un finale segnato da giocate chiave di Notae e Petrucelli. Una vittoria di grande spessore per Trapani, che conferma il suo ottimo momento di forma e conquista due punti preziosi in trasferta.

TABELLINO DI GARA:

Parziali: (33-24; 24-28; 21-27; 22-30).

OpenjobMetis Varese: Akobundu-Ehiogu 6, Harris 7, Alviti 16, Mannion, Gray 5, Librizzi 18, Virginio, N’Guessan, Fall 2, Brown 31, Hands 15.

Allenatore: Herman Mandole.

Assistenti: Marco Legovich.

Trapani Shark : Notae 7, Horton 17, Robinson 19, Rossato 2, Alibegovic 15, Galloway 6, Petrucelli 20, Yeboah 10, Mollura, Pleiss 13, Gentile, Pullazi.

Allenatore: Jasmin Repesa.

Assistenti: Andrea Diana, Alex Latini.