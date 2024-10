Al Provinciale c’è attesa per Trapani-Audace Cerignola

Domani allo Stadio Provinciale, alle ore 15, il calcio d’inizio del match tra Trapani e Audace Cerignola, gara valevole per la 10ª giornata del Campionato di Serie C girone C. Si tratta di una partita interessante per la classifica visto che gli ospiti sono secondi. Gara complessa per i granata, che ricercano il successo dopo gli ultimi due pareggi rimediati contro Sorrento e Messina. Dall’altro lato del campo c’è la formazione guidata da Raffaele capace di non subire alcuna rete nelle ultime quattro giornate di campionato.

Queste le probabili formazioni:

Trapani (4-3-3): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti; Karic, Carraro, Carriero; Kanoute, Lescano, Udoh. All.: Aronica

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Visentin, Gonnelli, Martinelli; Coccia, Paolucci, Tascone, Capomaggio, Russo; Ruggiero, Salvemini. All.: Raffaele.

Dove vedere il match in tv:

Tutta la Serie C è solo su NOW e Sky. Nello specifico, Trapani-Audace Cerignola verrà trasmessa su Sky Sport 254. La diretta dell’incontro sarà disponibile, come scritto, anche in streaming su NOW (e Sky Go se clienti Sky). Infine, sul nostro sito, sarà possibile seguire gli eventi della partita attraverso la diretta testuale.