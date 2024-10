Pallone d’Oro di Serie C: tra i nomi da votare 20 giocatori del Trapani Calcio

Si è conclusa la prima fase della votazione per l’assegnazione del Pallone d’Oro di Serie C, un’iniziativa che coinvolge i calciatori delle 60 squadre dell’ex Lega Pro. Attraverso un sondaggio rivolto ai giornalisti sportivi, è stata stilata una lista di 20 candidati per ogni club, composta da 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti, per un totale di 1.200 calciatori. La valutazione è stata fatta tenendo conto delle loro carriere complessive, nonché di parametri tecnici come presenze, gol e cartellini. Il sondaggio, ideato dalla redazione di Affidabile.org, ha visto la partecipazione di 92 giornalisti sportivi provenienti da 84 testate, sia locali che regionali. Ora, dopo il lavoro della stampa, sarà il turno dei tifosi: le votazioni per il Girone A sono ufficialmente aperte e gli appassionati potranno esprimere le loro preferenze fino al 31 ottobre.

I calciatori selezionati nella prima fase accedono automaticamente alla fase successiva. Da quel momento, il pubblico avrà la possibilità di scegliere i propri campioni, girone per girone. Alla fine del processo di votazione, verrà eletto il miglior calciatore della Serie C tra i partecipanti. Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per dare visibilità ai talenti della categoria e premiare chi ha saputo distinguersi nel corso della stagione. La palla, ora, passa ai tifosi, pronti a far sentire la propria voce e a decretare il migliore tra i protagonisti del torneo.

Per il Trapani Calcio questi i 20 giocatori selezionati per il Pallone d’Oro di Serie C:

Andrea Seculin, Enis Ujkaj, Luigi Silvestri, Daniele Celiento, Jacopo Gelli, Amedeo Benedetti, Alessandro Martina, Pietro Ciotti, Federico Carraro, Giuseppe Carriero, Nermin Karić, Valerio Mastrantonio, Andrea Marino, Marco Crimi, Alfredo Bifulco, Mamadou Kanoute, Facundo Lescano, King Udoh, Maguette Fall, Diego Zuppel.