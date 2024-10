Marsala: il problema dei rifiuti e l’assenza di controlli. Di Girolamo: “Grillo sposta l’attenzione”￼￼￼

A Marsala le discariche a cielo aperto spuntano ovunque, trasformando strade e parchi in luoghi di degrado visibile, con ripercussioni non solo sul decoro urbano, ma anche sull’igiene pubblica. Le aree periferiche e centrali della città sono invase da cumuli di spazzatura di ogni genere. “Sorge spontanea la domanda: è davvero così difficile mantenere Marsala pulita?”. Se lo chiede l’ex sindaco Alberto Di Girolamo che ancora una volta interviene per punzecchiare l’Amministrazione comunale guidata dall’attuale primo cittadino Massimo Grillo.

“Le immagini provenienti dall’ingresso del Parco della Salinella e dalla colmata, a poche centinaia di metri dal centro città, sono un chiaro esempio di questo fenomeno – afferma il medico lilybetano -. Discariche a cielo aperto, ben visibili dalle strade principali che portano ai lidi a sud, offrono uno spettacolo desolante sia per i residenti che per i turisti. Eppure, la soluzione sembra a portata di mano: basterebbe posizionare telecamere di sorveglianza nei punti critici e impiegare agenti dedicati a monitorare le aree più soggette al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Chi getta illegalmente i rifiuti è chiaramente un soggetto incivile, e spesso si tratta di persone che, oltre a non rispettare l’ambiente, probabilmente non pagano nemmeno la TARI, la tassa sui rifiuti”. Qui emerge un altro problema: l’assenza di controlli e qui l’Amministrazione deve giocare un ruolo fondamentale per consentire il rispetto delle regole per il vivere civile e in ambiente salubre. Secondo Di Girolamo, Grillo “… sposta l’attenzione altrove, su progetti futuri come le spiagge del centro città, un’idea sicuramente interessante, ma che appare più come una distrazione dai problemi reali”.