Malaffare nella politica marsalese, Europa Verde: ” Protocollo di legalità per la formazione delle liste elettorali”

Alla luce delle recenti vicende che hanno coinvolto alcuni consiglieri comunali nel territorio marsalese, Europa Verde esprime la propria preoccupazione per il clima di opacità che sembra aver preso piede all’interno della politica locale dopo l’indagine relativa ai reati di corruzione, riciclaggio, nell’ambito della formazione e dei fondi europei.

“Quanto emerso dalle indagini in corso mette in luce un sistema che rischia di compromettere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nel loro corretto funzionamento. Un Consiglio comunale falsato, come quello attuale, non dovrebbe fare altro che dimettersi. Europa Verde invita tutti i partiti a comporre e sottoscrivere un protocollo di legalità, da condividere con la Prefettura, per la formazione delle liste elettorali che definisca i requisiti di integrità ispirati alla buona condotta politica. Sarà così possibile evitare situazioni come quelle emerse in questi giorni e assicurare che le candidature rispettino criteri di onestà a tutela delle istituzioni locali e della partecipazione democratica – affermano i portavoci regionali di Europa Verde Mauro Mangano, Antonella Ingianni e di Marsala Roberta Pulizzi e Nicola Mulè -. Il nostro partito continuerà a battersi per una politica più giusta, trasparente e partecipata, offrendo il nostro contributo attivo affinché episodi di malagestione e favoritismi come quelli denunciati non trovino più spazio nel consiglio comunale di Marsala o in qualsiasi altra istituzione“.