Vandalizzati e rubati rubinetti e colonnine dell’acqua al Cimitero di Trapani

Un nuovo, grave atto di vandalismo è stato perpetrato presso il Cimitero Comunale di Trapani. Ignoti, durante la notte, si sono introdotti nel cimitero danneggiando e rubando o in alcuni casi semplicemente danneggiando, i nuovi rubinetti installati dall’Amministrazione comunale nelle colonnine per la distribuzione dell’acqua. Questo ennesimo attacco colpisce il cimitero proprio mentre erano in corso i lavori per la messa in funzione del nuovo impianto idrico. “Un vile atto premeditato che cerca chiaramente di mettere in difficoltà questa amministrazione”, ha dichiarato con fermezza l’assessore ai servizi cimiteriali, Giuseppe La Porta. “In queste ore avremmo dovuto attivare il nuovo impianto per garantire la distribuzione dell’acqua all’interno dell’area cimiteriale. Ora, invece, saremo costretti a riparare i danni prima di poter completare i lavori. Si tratta di un atto strumentale che non possiamo tollerare“.

L’Amministrazione comunale ha già reagito prontamente presentando denuncia contro ignoti alle autorità competenti. La Porta ha inoltre annunciato che sono state prese misure immediate per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori episodi simili: “Abbiamo già predisposto un servizio di guardiania, grazie ai volontari della Protezione Civile, che monitoreranno costantemente la situazione, almeno fino alle imminenti festività della commemorazione dei defunti“. La conclusione dell’assessore è chiara e determinata: “Non ci faremo scoraggiare da questi atti vigliacchi. Continueremo con determinazione nel nostro lavoro per garantire i servizi e il decoro del nostro cimitero comunale”.