“Le tue Indie sono Roma” in scena nella Chiesa del Collegio dei gesuiti di Trapani

Proseguono gli appuntamenti del calendario autunnale di Favole, Fiabe e altri racconti … la 76ª Stagione artistica proposta dall’Ente Luglio Musicale Trapanese che si chiuderà ufficialmente il prossimo 21 dicembre. Sabato 19 ottobre, alle 18:30, sarà la volta del secondo appuntamento della stagione: “Le tue Indie sono Roma” dell’autore contemporaneo Salvatore Passantino. L’opera si svolgerà all’interno della monumentale Chiesa del Collegio dei gesuiti (Corso Vittorio Emanuele, 12, Trapani).

“Le tue Indie sono Roma” è un melologo sacro in sette quadri composto per voce narrante, orchestra di sassofoni e vibrafono, in cui la musica si fonde con le parole di San Filippo Neri – a cui è dedicata l’opera – e la forza della preghiera. La voce narrante sarà quella dell’attore palermitano Maurizio Maiorana mentre al Sax Solum Ensemble – formato dai giovani musicisti Giorgia Grutta, Clara Galvano, Rita Riina, Francesco Paolo Mineo, Vito La Paglia, Roberto Onofrio Nobile, Tommaso Miranda, Vincenzo Faraone e Sandro Caracappa e diretto dal Maestro Antonino Peri – è affidata la parte musicale.

L’opera è stata scritta da Salvatore Passantino nel 2023 su commissione della Parrocchia Santa Maria della Pietà in occasione del terzo centenario della dedicazione della chiesa ed è stata eseguita per la prima volta in assoluta all’interno della stessa chiesa lo scorso dicembre. I biglietti, al prezzo di 12 €, sono disponibili on line, sul sito www.lugliomusicale.it, in biglietteria, all’interno di Villa Margherita (aperta lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00; sabato dalla 9:00 alle 12:00) oppure, previa disponibilità di posti, direttamente il loco un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.