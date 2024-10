Pro Castellammare: “Sorveglianza incendi notevolmente ridotta, sindaco intervenga”

L’estate Castellammarese si è conclusa fortunatamente senza incendi di rilievo per il patrimonio boschivo. In pochi però sanno che nella stagione appena trascorsa il rischio è stato molto più alto del solito, perchè per motivi a noi sconosciuti, il livello di sorveglianza è stato notevolmente ridotto dal corpo forestale locale. A rivelarlo è il gruppo Pro Castellammare del Golfo: “Negli anni passati gli stagionali addetti al controllo antincendio delle torrette forestali si suddividevano in tre turni da 8 ore (8:00 – 16:00; 16:00 – 24:00; 24:00 – 8:00) mentre invece nell’estate appena trascorsa il turno notturno è stato soppresso. In buona sostanza, nelle ore notturne nessuna vedetta ha controllato i nostri boschi e nessuna scelta alternativa è stata messa in atto”.

Dal gruppo una proposta rivolta al sindaco Fausto: “Si faccia promotore di un miglioramento del servizio di prevenzione verso le autorità competenti e contemporaneamente di prevedere soluzioni alternative alla guardiania umana sfruttando i diversi strumenti disponibili grazie al progresso tecnologico, quali videocamere termiche, fototrappole e droni di sorveglianza. Il problema è risolvibile, basta avere la volontà”.