Dattilo Capitale del Folklore all’interno del Cibus Fest fino al 20 ottobre

Iniziativa direttamente promossa dall’Assessorato Regionale ai Beni culturali e dell’Identità siciliana, il progetto “Dattilo Capitale del Folklore”, è stato voluto dalla Pro Loco Dattilo APS e inserito nel contesto del Dattilo Cibus Fest in programma dal 18 al 20 ottobre 2024. Un progetto che nasce dall’esigenza di contrastare il rischio di dispersione e oblio che incombe su questo prezioso patrimonio, e renderlo fruibile a un pubblico più ampio, sia locale che internazionale, attraverso la valorizzazione e la promozione delle tradizioni popolari, dei carretti siciliani e dei gruppi folkloristici.Un obiettivo che mira a tutelare e salvaguardare l’identità culturale siciliana; a promuovere il turismo culturale e destagionalizzare l’offerta turistica; a favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali e a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tradizione e del rispetto per le proprie radici.Il progetto, che si rivolge a tutti coloro che amano la Sicilia, la sua cultura e le sue tradizioni, è anche un invito a partecipare attivamente alla valorizzazione di questo patrimonio inestimabile, contribuendo a renderlo un motivo di orgoglio per l’isola e un ponte verso il futuro.

Dattilo Capitale del Folklore prevede il seguente programma:

Giorno 18 ottobre 2024

Ore 17: Esposizione esemplare carretto siciliano, esibizione gruppo folkloristico. I BURGISI DI MARSALA in costume tradizionale.

Ore 20: Spettacolo di musica e balli popolari siciliani

Giorno 19 ottobre 2024

Ore 17: Esposizione esemplare carretto siciliano, esibizione gruppo folkloristico CORO TRAPANI MIA in costume tradizionale.

Ore 20: Spettacolo di musica e balli popolari siciliani.