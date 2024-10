Il Comprensivo De Gasperi-De Vita di Strasatti celebra “La scuola nel cuore”

L’Istituto Comprensivo De Gasperi-De Vita di Marsala ha festeggiato una significativa giornata di sport e condivisione in occasione dell’evento “La scuola nel cuore”, tenutosi presso il plesso Strasatti Nuovo. Il dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta, ha aperto la manifestazione partecipando attivamente ai giochi insieme a insegnanti, alunni e genitori, in un clima di festa che ha coinvolto anche i nonni che hanno tifato per i vari team. Le squadre, composte dagli alunni insieme ai papà, si sono sfidate in un torneo di calcetto, mentre le alunne hanno gareggiato con le mamme in un torneo di pallamano. Al termine delle competizioni, tutti i partecipanti sono stati premiati con attestati di partecipazione. L’evento si è inserito nella visione educativa dell’Istituto che mira a promuovere un forte legame tra scuola e famiglia e a rafforzare il senso di comunità. Le famiglie degli alunni hanno risposto con grande partecipazione, apprezzando l’impegno della scuola ad aprirsi al territorio e a creare occasioni di incontro e socializzazione.