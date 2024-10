Campionato regionale Gold, tante medaglie per la Marsala Gym Lab

Al Pala Millennium di Rosolini, sabato 12 ottobre, si è tenuta la prima prova del Campionato Regionale di squadra Gold Allieve 3A e 3B e la prima prova del Campionato Individuale Eccellenza di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. L’unica società della provincia di Trapani a prendere parte al Campionato a squadre è l’Associazione Sportiva Marsala Gym Lab, presente con la squadra formata dalle ginnaste Greta Arceri, Asia Bernardone, Sofia De Filippi e Rachele Sciacca, classi 2014 e 2015, che sono riuscite a raggiungere l’obiettivo fortemente voluto dalla società. Da giugno, è stato lanciato l’ambizioso progetto “Squadra Gold”, ben accolto dalla Tecnica Federale Gilda Tortorici, dalle ginnaste aderenti e dalle famiglie.

La squadra MGL, che prende parte al Campionato Gold 3A, rivolto alle ginnaste di 8, 9 e 10 anni, totalizza 174.475 punti e si piazza seconda a soli 0.825 dalla società padrona di casa, la Millennium, che vince la prima prova di Campionato; terza la società Gym Academy di Favara con 145.875 punti. L’altro turno di gara ha visto le veterane Clara Angi, Martina Casano, Miriam Cusenza e Viola Nizza, al loro primo debutto nel Campionato Individuale Eccellenza della FGI. Tre primi posti nel programma LE3 base per le Gymlabine marsalesi: Clara nella categoria Senior 1, Miriam nella categoria Junior 1 e Viola nella categoria Junior 2. Ai piedi del podio, per un soffio, Martina. La squadra è motivata a migliorare e a qualificarsi direttamente al Campionato Italiano del 29 e 30 novembre. Anche le Junior e le Senior hanno dimostrato grande determinazione nel loro percorso e si sono preparate con impegno per affrontare nuove sfide. Il prossimo fine settimana, a Spadafora, la delegazione Asd Marsala Gym Lab sarà impegnata nella prova unica del Campionato Individuale Silver LA, LB ed LC.