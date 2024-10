Addio di La Vardera a Sud chiama Nord, l’amarezza del movimento a Cinisi 

“Restiamo attoniti di fronte alla scelta del deputato regionale Ismaele La Vardera di lasciare Sud chiama Nord, che tanto ha creduto in lui. Ciò che ci lascia perplessi sono, soprattutto, i modi con cui lo stesso ha comunicato il suo addio al movimento, ovvero attraverso i suoi canali social e, a quanto ci risulta, senza che ci sia stato prima un confronto costruttivo con il leader Cateno De Luca e con il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice. Non condividiamo affatto questo modo di fare politica. Anzi, crediamo fermamente nel dialogo, anche con le altre forze politiche, al fine di crescere insieme e migliorare il nostro agire a servizio della comunità”.

Lo dichiara Nuccio Anselmo, coordinatore di Sud chiama a Nord a Cinisi, commentando la scelta del deputato regionale Ismaele La Vardera di lasciare il movimento politico presieduto da Cateno De Luca, Sud chiama Nord, per confluire nel gruppo misto.

“A proposito-continua Anselmo- vorremmo anche precisare che, come gruppo di Cinisi, ci siamo sentiti più volte abbandonati da La Vardera, nel suo ruolo di capogruppo di ScN all’Ars. Non siamo mai stati coinvolti in un incontro, e non ci siamo sentiti affatto guidati e sostenuti nelle vicissitudini che hanno caratterizzato le scorse amministrative a Cinisi. Reputiamo dunque che sia l’ultimo a poter puntare il dito contro qualcuno”. “Cogliamo l’occasione- conclude Anselmo- per riaffermare il nostro sostegno politico a ScN di Cateno De Luca e al progetto politico che stiamo portando avanti tutti insieme perché ci sia un reale cambiamento nella nostra società”.