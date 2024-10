Mazara: illuminato anche l’ultimo tratto del Lungomare Fata Morgana

Dalla serata di mercoledì 9 ottobre anche l’ultimo tratto del Lungomare Fata Morgana è finalmente illuminato. È infatti entrato in funzione il nuovo impianto di illuminazione anche in quella zona che da Tonnarella porta fino all’ingresso per l’oasi naturale di Capo Feto. L’Amministrazione comunale ha così definitivamente illuminato anche il tratto che parte dall’incrocio con via del Mare fino ai pressi della via Fratelli Rosselli, che si trova proprio in prossimità dell’ingresso della riserva da Mazara del Vallo. In un tratto che in estate è molto frequentato da bagnanti e adesso dagli amanti del jogging, dunque è finalmente arrivata l’illuminazione pubblica. Nelle ore serali, infatti, il tratto risultava particolarmente buio e, di conseguenza, poco sicuro. I lavori sono stati realizzati in pochi mesi dall’impresa Saullo srl di Alcamo, che si è aggiudicata la gara con un ribasso di circa il 34% sull’importo a base d’asta di circa 136mila euro oltre oneri vari e di sicurezza. Responsabile unico del procedimento è stato il geometra Mario D’Agati. Progettista e direttore dei lavori il geometra Salvatore Ferrara.

“Da questa sera – ha spiegato in occasione dell’accensione l’assessore ai Lavori Pubblici, Vito Torrente – illumineremo finalmente l’ampio tratto del lungomare Fata Morgana di Tonnarella, da via del Mare a Fratelli Roselli nei pressi di Capo Feto che risultava sprovvisto di illuminazione pubblica. La nostra amministrazione ha lavorato con impegno intervenendo nella demolizione dei pali esistenti a causa del cedimento della carreggiata verificatosi qualche tempo addietro a causa delle avverse condizioni climatiche”. L’assessore Torrente ha poi aggiunto: “I pali di sostegno dei corpi illuminanti risalenti ad oltre 25 anni fa, dopo la sistemazione della carreggiata sono stati sostituiti ed abbiamo dotato la zona terminale di Tonnarella di un moderno impianto di illuminazione che dà decoro e sicurezza. Il nostro lavoro continua in maniera incessante per migliorare questa Città”. Infine anche l’assessore e vicesindaco Vito Billardello, tramite un post sui social, ha voluto celebrare questo evento: “Da stasera abbiamo ridato la luce nell’ultimo tratto di Tonnarella dalla Via del Mare fino a Capofeto! Qualcuno non ci credeva ma noi manteniamo sempre le promesse!”.