Valderice verso il futuro: adottato il nuovo Piano Regolatore Generale

Valderice si prepara a una nuova era di crescita e sviluppo grazie all’adozione del tanto atteso Piano Regolatore Generale (PRG), un traguardo che arriva dopo vent’anni di attese e complessi iter amministrativi. Il sindaco Francesco Stabile ha espresso grande soddisfazione per questo passo storico, frutto di un lungo lavoro avviato nel 2019. “Sono queste le risposte concrete che i cittadini si aspettano da un’Amministrazione che ha saputo guardare lontano, con lungimiranza, passione e determinazione,” ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’impegno della sua squadra nel rispettare le tempistiche previste e l’importanza di un piano che ridisegnerà il territorio in termini di sostenibilità ambientale e sviluppo economico.

Il PRG è stato adottato con Delibera Commissariale dal Commissario ad acta, l’architetto Donatello Messina, e sarà presto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aprendo la strada a 60 giorni di osservazioni da parte della cittadinanza. “Un’opportunità unica per Valderice di crescere secondo criteri urbanistici che valorizzano l’ambiente e le nostre bellezze,” ha affermato Stabile, aggiungendo che questo piano sarà fondamentale per lo sviluppo economico del paese. Un ringraziamento speciale è stato rivolto dal sindaco ai professionisti e agli amministratori coinvolti nel progetto, tra cui l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Cardella, l’ex Responsabile dell’Urbanistica Alberto Fontana, e l’attuale responsabile, Costanza Giurlanda, per il loro instancabile lavoro. Stabile ha concluso ribadendo la sua fiducia nel futuro di Valderice: “Questo prezioso lavoro contribuirà a creare le condizioni per una crescita sostanziale del nostro paese”.