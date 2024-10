Servizi in spiaggia, la Città di Trapani premia i volontari 

L’Amministrazione comunale di Trapani alla presenza del sindaco Giacomo Tranchida e dell’assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Virzì, unitamente al Direttore dell’Asp Ferdinando Croce e del dirigente Professioni Sanitarie Infermieristiche Giovanni Barone, ha voluto consegnare un attestato di partecipazione per manifestare la propria gratitudine ai tanti volontari ed alle associazioni per il servizio svolto in favore della comunità trapanese nel periodo estivo presso la spiaggia accessibile di piazza Vittorio Emanuele e altre attività svolte al servizio della comunità.

“Ringraziamo i tanti volontari per il servizio svolto a titolo totalmente gratuito nel periodo estivo, le associazioni che hanno aderito alle iniziative del comune rafforzate dall’Azione concreta e dalla disponibilità dell’Asp che ha messo a disposizione il personale per i servizi svolti e la Croce Rossa Italiana nella persona di Sveva Tatangelo per il coordinamento dei volontari delle associazioni – dichiarano Tranchida e Virzì -. La consegna degli attestati è un piccolo segno della nostra riconoscenza ma rappresenta motivo di grande orgoglio e di testimonianza della presenza di tante realtà che si spendono per il prossimo nella nostra comunità”.