Il Giovinetto Petrosino vince sul filo di lana contro il Cus Palermo

Dopo una stagione molto complicata, il Giovinetto Petrosino, società petrosilena di Pallamano, aveva conquistato la salvezza, ma alla fine aveva rinunciato al Campionato nazionale per iscriversi in Serie B. “Diverse erano le ragioni per cui la società aveva deciso di rinunciare alla partecipazione alla Bronze – ha spiegato il presidente Tommaso Fiorino –. Innanzitutto, il budget non ci consentiva di affrontare una nuova stagione in un Campionato molto dispendioso. Inoltre, con la ristrutturazione dei campionati nazionali, dalla prossima stagione, la Bronze non sarebbe più esistita e la Serie B avrebbe preso il suo posto. Non aveva quindi molto senso partecipare a un campionato che non avrebbe avuto futuro, se non per tentare di conquistare la Silver, con un ulteriore aggravio di spese, senza alcuna certezza di promozione”.

Con la partenza di Sergio Mistretta per motivi di lavoro, la squadra nel reparto terzini si è ringiovanita molto con l’inserimento di Samuele Summa, Yassin Tahar (entrambi under 18), Samuele Giacalone e Antonino Marino, puntando anche su Dario De Vita, Daniele Montalto e Gabriele Lentini, protagonisti nella squadra Under 15 e conquistando un prestigioso bronzo nazionale. La squadra dispone anche di capitan Federico Lo Cicero, del vice Leo Pantaleo, dei pivot Giorgio Mannone ed Enzo Armato oltre ai due portieri Nicolas Vinci e Giovanni Marino, entrambi con una lunga esperienza in Serie A2. Completano la rosa Giacomo Chirco, il rientrato Pasquale Modello e il nuovo acquisto Raien Tahar, i portieri Ben Soltana Atif e Giandiego Vinci. La novità assoluta riguarda il cambio di allenatore: il professor Onofrio Fiorino, riconfermato Consigliere Federale con delega alla Scuola e alla Promozione, ha lasciato la panchina dopo 42 anni per dedicarsi al nuovo incarico. Al suo posto è arrivato Carmelo Benigno, molto conosciuto nella pallamano italiana per i suoi trascorsi da atleta e per essere stato negli ultimi due anni General Manager dell’Handball Erice. Benigno ha guidato la squadra alla prima di Campionato di sabato scorso contro il Cus Palermo, rivale storico. Una gara al cardiopalma, sudatissima ma che i petrosileni hanno conquistato con i denti vincendo 27 a 26.