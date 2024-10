Cimitero urbano di Marsala, iniziati gli interventi di pulizia

Sono tre le squadre di operai che da qualche giorno sono impegnate nella

sistemazione del Cimitero urbano di Marsala.

I lavori programmati dall’Amministrazione riguardano la manutenzione del verde nelle aiuole e il taglio dell’erba infestante (cresciuta anche sulle pareti), nonchè la pulizia generale lungo i viali. L’assessore Ivan Gerardi: “Un’azione notevole che,

forse per la prima volta, vede coinvolti contemporaneamente tre tipologie di

interventi, tutti volti a ridare maggiore decoro al luogo sacro. In più, tenuto

conto che i lavori proseguiranno per una decina di giorni, si agevolano gli

ulteriori interventi di pulizia che si effettuano in prossimità della ricorrenza dei

defunti”.

Sono tre le squadre che attualmente operano al Cimitero: assieme all’Impresa incaricata, “La Luminosa”, ci sono mezzi e operai sia di Formula Ambiente che del Comune. Al termine dei lavori, l’Amministrazione ha programmato anche la disinfestazione delle aree cimiteriali, in coincidenza con la consueta giornata di chiusura che precede l’1 novembre.