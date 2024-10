Il cantautore mazarese Cico Messina torna dal Premio “Andrea Parodi” con due premi. VIDEO

Si è conclusa con la vittoria di due premi, l’esperienza del cantautore mazarese Cico Messina al Premio “Andrea Parodi” 2024, riconoscimento nato per omaggiare il compianto artista sardo leader dei Tazenda scomparso nel 2006. Le varie giurie hanno scelto la sua versione di “Amargura” come migliore interpretazione del brano dell’autore sardo. Inoltre, è stato premiato come migliore artista dagli stessi concorrenti in gara.

“Sono stati tre giorni vissuti intensamente. Tra tutti gli artisti in gara si è creata una bellissima alchimia, l’atmosfera intorno al contest mi ha fatto capire l’importanza dell’eredita artistica lasciata da Andrea. Per noi che affrontiamo un genere che ancora in Italia rappresenta una piccola nicchia, avere l’attenzione di artisti, promotori della cultura e giornalisti è una bella opportunità per far conoscere la propria proposta“, ci racconta Cico Messina.

GUARDA IL VIDEO:

foto: maxechi