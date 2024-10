Ruba bici e cellulari a Vicenza, lo portano a Trapani per essere espatriato

Un uomo di 35 anni, originario della Tunisia, è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Vicenza per ricettazione a seguito del furto di una bicicletta e di uno smartphone. L’incidente si è verificato nella notte tra il 13 e il 14 ottobre in via Pigafetta, dove l’uomo si trovava insieme a un complice. Dopo essere stato accompagnato in questura, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno esaminato la sua situazione di soggiorno, scoprendo che era irregolare e con numerosi precedenti per gli stessi reati. Di conseguenza, è stata disposta la sua espulsione. Attualmente, l’uomo si trova nel Centro per Rimpatri di Trapani, in attesa di essere imbarcato su un volo diretto verso il suo paese d’origine.