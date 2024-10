Rifiuti e sporcizia abbandonata vicino ai nomi dei garibaldini al Monumento ai Mille

A Marsala un grave affronto alla memoria storica si consuma all’interno del Monumento dedicato ai Mille. Nonostante la presenza di contenitori per la raccolta differenziata, molti visitatori ignorano le regole del decoro, abbandonando i propri rifiuti proprio all’interno dell’area monumentale, in particolare nelle fenditure. Le aree dedicate a spuntini e merende si trasformano in un palcoscenico di inciviltà, con i resti dei pasti lasciati a contatto con i nomi degli eroi garibaldini. Questo comportamento – come rileva Elio Piazza del Centro Studi Risorgimentali Garibaldini – non solo offende il ricordo dei combattenti, ma dimostra una preoccupante mancanza di rispetto per la storia e il patrimonio culturale della città. È necessario un richiamo urgente all’educazione civica per preservare la dignità di questo luogo simbolico.