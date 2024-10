Rifiuti e degrado: l’appello per il rilancio del centro storico di Salemi

Nelle ultime settimane è stato possibile constatare l’abbandono di rifiuti nelle strade dei quartieri Rabato, Madonna e Carmine, che costituiscono il cuore antichissimo di Salemi. Ad affermarlo, è il Consigliere comunale Dario Verde: “Questo abbandono avviene sia nelle costruzioni abbandonate, occupate abusivamente da immigrati, che dovrebbero essere sgomberate e rese inaccessibili per prevenire nuove occupazioni, sia all’interno della chiesa di San Tommaso, patrimonio artistico e culturale. In questo contesto, si pone nuovamente il tema della staticità e della messa in sicurezza di tali edifici“.

In giro si trovano rifiuti di ogni genere: cartacce, bottiglie di vetro, plastica e altri materiali. Inoltre, è stato constatato che questi quartieri sono pieni di amianto esausto, le strade risultano impercorribili e i muretti sono franati. Il centro storico di Salemi non avrebbe nulla da invidiare a quello di Erice, eppure il patrimonio non viene adeguatamente tutelato. Molti cittadini hanno sottolineato i numerosi interventi che potrebbero essere effettuati per rigenerare un ambiente tanto devastato. Molti di questi interventi potrebbero essere realizzati senza grandi progetti, ma solo stimolando la coscienza dei cittadini. “Tuttavia, il centro storico è in uno stato di degrado, abbandonato alle scorribande di immigrati violenti, liberi di delinquere, di bere birra da bottiglie di vetro che poi abbandonano ovunque, di urinare e defecare dove preferiscono, suscitando timore nei cittadini e nei turisti che ancora si avventurano nel centro storico. Si chiede quindi di sapere come l’Amministrazione intenda intervenire per bonificare, rendere decoroso, igienico e rilanciare il centro storico amato da tutti”, dice infine Verde.