Quartieri in Prevenzione, a Trapani primo appuntamento il 18 ottobre da Cappuccinelli

Quartieri in Prevenzione è una iniziativa proposta dal Comune di Trapani in collaborazione con l’Asp di Trapani, l’Ordine dei medici, la Croce Rossa, il Rotary Club e tante associazioni che si occupano di informare e sensibilizzare sulla prevenzione di specifiche malattie. L’obiettivo è quello di porre in essere delle azioni di prevenzione a partire dai quartieri e con il coinvolgimento di chi vi opera, con un messaggio di presenza e attenzione alle periferie del territorio. Il primo appuntamento sarà il 18 ottobre al quartiere Cappuccinelli e nello specifico all’interno del campetto, gli orari saranno 9.30- 12.00 (mattina) e 16.00- 18.30 (pomeriggio). Vi aspettiamo numerosi e soprattutto massima condivisione.

Qui di seguito tutti gli altri appuntamenti:

Quartieri in PREVENZIONE