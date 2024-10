Il Giudice Sportivo sanziona il Trapani Shark: ammenda e squalifica per il coach

Il Trapani Shark di basket è stato colpito da una sanzione di 4.000 euro, inflitta dal Giudice Sportivo a seguito di comportamenti inaccettabili durante la partita casalinga contro lo Scafati, disputata domenica scorsa. Il provvedimento è stato preso in risposta a “offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri” e a comportamenti minacciosi da parte di alcuni individui nei loro confronti. L’episodio più grave si è verificato quando il pubblico ha colpito il tunnel di accesso agli spogliatoi durante il passaggio degli arbitri al termine del secondo periodo di gioco.

In aggiunta all’ammenda, il coach Jasmin Repeša è stato squalificato per una gara. La decisione è stata adottata dopo che il tecnico granata non ha abbandonato il campo di gioco a seguito dell’espulsione ricevuta. Infatti, dopo il secondo fallo tecnico a suo carico, Repeša ha dovuto lasciare la panchina, ma ha continuato a contestare le decisioni arbitrali, comportando così la sua squalifica. Questi eventi sollevano interrogativi sul comportamento dei tifosi e sulla gestione delle emozioni in ambito sportivo, temi che richiedono un’attenta riflessione da parte di tutte le parti coinvolte.