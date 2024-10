A Terrasini il Marsala 1912 perde contro la capolista Athletic

Ancora debacle per il Marsala 1912. Al “Favazza” di Terrasini, gli azzurri escono sconfitti per 2 a 1 contro l’attuale capolista del Campionato di Eccellenza Athletic Club Palermo che, in superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, è riuscita a conquistare i 3 punti grazie ad un calcio di rigore concesso dal direttore di gara al 72′ per un tocco di mani commesso da Angileri. Dal dischetto Di Gaudio non fallisce e porta la vittoria senza non poche difficoltà. Per il vero gli azzurri di Mister Brucculeri, hanno dato testa all’Athletic ma c’è ancora qualche errore in campo da correggere.

La partita inizia bene per l’Athletic che già al 14° minuto passa in vantaggio con il colpo di testa di Prezzabile sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il centrocampista sfiora il raddoppio con un tiro dalla distanza: Furnari respinge. Il Marsala gioca a viso aperto e dopo un tentativo di Mangiaracina (bravo Romano a deviare in corner) trova il gol del pari prima dell’intervallo sempre con il numero 11 che trasforma un rigore guadagnato per fallo di Raimondi. Nel secondo tempo invece, la partita gira al 53° minuto: Meo, da ultimo uomo, atterra Di Gaudio al limite dell’area. L’arbitro non ci pensa due volte ed estrae il cartellino rosso. Angileri colpisce con la mano sul tacco di Mazzotta, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Di Gaudio è cinico con un tiro sotto l’incrocio, imprendibile per il portiere del Marsala. Nel finale l’Athletic chiude in dieci per l’espulsione di Crivello (doppia ammonizione), ma riesce a reggere agli assalti ospiti.