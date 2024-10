Dalla Regione 320mila euro per due pozzi a Marsala grazie all’ATI Trapani

Due nuovi pozzi verranno realizzati a Marsala. Questo è l’intendimento della Regione siciliana, sul territorio lilybetano, per far fronte alla siccità. Il progetto, a suo tempo presentato tramite l’ATI Trapani, lo scorso agosto era stato approvato dalla cabina di regia per l’emergenza idrica. Ora si è giunti al finanziamento della Regione Siciliana, con 320 mila euro destinati all’avvio di trivellazioni in prossimità della stazione di pompaggio di contrada San Silvestro. Ciò rientra nelle linee di intervento annunciate dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e contenute nelle variazioni di bilancio deliberate dalla sua Giunta.

Il sindaco Massimo Grillo ha così commentato: “L’impoverimento della falda idrica e i cambiamenti climatici hanno fatto dell’emergenza idrica un denominatore comune in tutta la Sicilia. I nuovi pozzi porteranno sicuramente benefici al territorio, tuttavia contiamo anche sul riutilizzo delle acque reflue depurate a fini irrigui. Ma rientra anche nel risparmio dell’acqua un rigoroso contenimento del suo consumo cui tutti siamo chiamati, nonché disporre di una efficiente rete idrica su cui continuiamo a intervenire per migliorarla”. In tal senso, l’Amministrazione comunale ha già avanzato richiesta di fondi regionali per la sostituzione di vecchia rete idrica.