Marsala: sono 48 i migranti salvati dalla Capitaneria, gli altri trasferiti a Trapani

Alle ore 10 di oggi, un peschereccio con a bordo una sessantina di migranti, si incagliava sui bassi fondali del litorale marsalese a nord del porto di Marsala. Tale situazione di emergenza veniva confermata dalle numerose segnalazioni pervenute da parte di privati cittadini, al numero blu 1530 di questa Capitaneria di Porto, dedicato alle emergenze in mare, circa la presenza di numerose persone in acqua che a nuoto tentavano di giungere sulla terra ferma. Sul posto, sotto il coordinamento del 12° M.R.S.C. di Palermo, venivano inviate le unità navali CP 331, CP 2114, CP 849 e GC A88 rispettivamente della Guardia Costiera di Trapani, Mazara del Vallo e Marsala nonché mezzi di privati cittadini.

Alcuni dei migranti raggiungevamo la costa a nuoto, gli altri 41 venivano soccorsi a bordo delle unità navali della Guardia Costiera e, quelli bisognosi di prima assistenza medica, trasportati presso il porto di Marsala, dove venivano assistiti dal personale del 118, nel frattempo allertato dal 12° M.R.S.C. Gli altri migranti, tramite la M/V CP 331, venivano accompagnati in porto a Trapani per le successive pratiche di identificazione e foto segnalamento a cura delle Forze dell’Ordine competenti. A seguito di successivi accurati accertamenti, a bordo, da parte degli uomini della Guardia Costiera alle ore 13.30 circa, l’unità da pesca veniva disincagliata e portata in piena sicurezza al porto di Marsala scongiurando in questo modo qualsiasi possibile forma di inquinamento marino