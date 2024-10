Marsala: canali d’acqua pieni di erbacce e spazzatura, incuria in contrada Giunchi

L’autunno è già entrato e nonostante le alte temperature, bisogna prepararsi all’arrivo delle piogge che non sempre giungono a noi in maniera clemente, viste le bombe d’acqua degli ultimi anni improvvise e che hanno lasciato non poche problematiche nelle città trapanesi. A segnalare lo stato di incuria dovuto al riempimento dei canali dell’acqua piovana in contrada Giunchi, accanto al passaggio a livello e nella strada recentemente allargata, sono i cittadini e abitanti.

Le cosiddette ‘sachie’ risultano pieni di erbacce e sacchetti di spazzatura e se dovesse piovere non permetterebbero il deflusso delle acque con conseguente allagamento delle case; peraltro ristagna attualmente acqua segno di impedimento allo scorrere verso il mare con conseguente proliferazione di zanzare. “Ci si chiede cosa fanno gli uffici ed il comune non prevvedendo alla pulizia o non imponendola ai proprietari” si chiedono i cittadini.