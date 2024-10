Fulgatore vince contro il rinato Mazara, ma entrambe ancora in fondo alla classifica

Il Mazara Calcio va sotto di due reti al campo polisportivo di Fulgatore per la 5ª giornata di Campionato di Promozione Girone A. I padroni di casa vanno subito vicini al goal in due occasioni, al 4′ e al 16′, mentre i canarini non si lasciano ancora intimorire. E’ da un calcio di punizione però che il Fulgatore mette a segno la prima rete con Gallina. Per il Mazara è Russo che va vicino al pareggio colpendo il palo. Anche nel secondo tempo gli ospiti cercano il pari, ma i padroni di casa vogliono allungare la distanza. Ci riusciranno con un calcio d’angolo battuto da Castiglione che serve Genna di testa e insacca. Ci saranno altre emozioni da far tremare i tifosi ma a vincere è la squadra di casa. A dividere le due squadre in classifica è solo un punto al momento, il Fulgatore a 5 e il Mazara a quota 4.

Tabellino di gara:

Fulgatore: Grimaudo, Adamo, Genna, Lucido (9’st Russo Emilio), Reina, Cirrone, Castiglione Salvatore (38’st La Pica), Castiglione Giovanni, Inglese (23’st D’Amico), Gallina, Petalta. In panchina: Benivegna, Calamia, Battiata, Incamicia, Russo Enrico, Conventi. All. Antonio Messina

Mazara: Giacalone, Caracci (35’ Lentini Alessio), Sisawo (11’st Sanya), Sfar, Belhadj (23’st Vellutato), Lampasona (31’st Cipolla), Russo, Siragusa (13’ st Vitale), Perrone, Giammarinaro, Lentini Benedetto. In panchina: Polessi, Traore, Asaro. All. Toto’ Asaro

Reti: 18’ pt Gallina, 16’st Genna

Arbitro: Giuseppe Castrovinci di Palermo. Assistenti: Domenico Como e Paolo Palermo, entrambi di Palermo

Ammoniti: Lucido (F), Caracci (M), Sisawo (M), Sanya (M), Perrone (M), Sfar (M).

Espulsi: il massaggiatore del Fulgatore