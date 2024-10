Una cometa nei cieli siciliani, è la Tsuchinshan-Atlas

Una cometa è tornata ad attraversare i cieli siciliani. E’ la C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas che ieri sera dal tramonto in poi ha regalato uno spettacolo straordinario per chi è riuscito a restare con la testa all’insù. La cometa è stata visibile anche ad occhio nudo, all’orizzonte occidentale, tra Calabria e Sicilia, arrivando sino ai cieli agrigentini. La Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas è stata scoperta il 9 gennaio 2023 dagli osservatori di Tsuchinshan in Cina e dall’Osservatorio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System sito nelle Hawaii; segue un’orbita eccentrica che l’ha già portata vicino al Sole e alla Terra. Per osservarla al meglio, si consiglia di utilizzare un telescopio o un binocolo in un’area con bassa luminosità ambientale.