A Mazara si potenzia la videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza

Nei prossimi mesi il sistema di videosorveglianza territoriale del Comune di Mazara del Vallo sarà ulteriormente potenziato. Con deliberazione di Giunta n.143/2024 è stato infatti approvato il “progetto sistema videosorveglianza territoriale” in adesione alla procedura di invito da parte della Prefettura di Trapani nell’ambito del “Fondo unico Giustizia” che prevede un finanziamento di circa 43mila euro per il potenziamento della videosorveglianza in Città. Le telecamere saranno installate in punti di osservazione strategici e attraverso il progetto di fattibilità tecnico-economica saranno acquistati e installati impianti di videosorveglianza per le zone del Giardino dell’Emiro, via Paisiello, nel Rifugio sanitario di via Ballatore e in via dell’Acquedotto. Saranno anche acquistati apparati tecnologici da installare nelle sale operative per potenziare l’interconnessione. Qualora il finanziamento dovesse essere confermato, la videosorveglianza cittadina sarà ulteriormente potenziata. I soli costi di manutenzione, stimati in circa 4mila euro, saranno invece a carico del bilancio comunale.

Inoltre, da alcuni giorni sono in fase di installazione le nuove postazioni e telecamere facenti parte del progetto comunale finanziato con circa 250mila euro dal Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020. A occuparsi dell’installazione è la società Wish Networks srl di Carini, che si è aggiudicata la procedura di affidamento con il sistema della proposta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto il maggiore punteggio in combinazione tra l’offerta tecnica ed il ribasso per un importo complessivo di 244.969,36 Iva compresa. In particolare entro fine anno saranno realizzate circa 30 postazioni con installazione di 19 telecamere brandeggiabili (girevoli a distanza) e 15 telecamere fisse. Ulteriori 6 telecamere saranno esclusivamente dedicate alla lettura targa veicoli e verranno installate in postazioni indicate di concerto con il Comando di Pm. Queste ultime consentiranno la lettura delle targhe in doppia corsia, ovvero per i veicoli che transitano in entrambe le direzioni di marcia. Inoltre la telecamera è stata studiata anche per la segnalazione dei veicoli rubati, non assicurati e non revisionati.

Le nuove telecamere andranno ad integrare il sistema attualmente in funzione composto da 42 telecamere che recentemente sono state oggetto di manutenzione e sistemazione. Inoltre su direttiva dell’amministrazione comunale, il Servizio Innovazione è al lavoro per completare un ulteriore progetto di potenziamento della videosorveglianza territoriale grazie a fondi ministeriali. Il potenziamento della videosorveglianza in città si è reso necessario per rafforzare le forme di contrasto alle azioni di microcriminalità, che si registrano a Mazara, oltre a rappresentare un’azione di contrasto allo spaccio e al consumo di droga.